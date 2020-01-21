Kardeşini yaralayıp, intihar etti - Son Dakika
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Kardeşini yaralayıp, intihar etti

6 saat önce

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Nedim K. (57), kardeşi Kadim K.'yi (52) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Kardeşini yaralayıp, intihar etti, System.String[]

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Nedim K. (57), kardeşi Kadim K.'yi (52) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akçakışla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olan Nedim K., evlerinin önündeki ahırda hayvanlara yem veren kardeşi Kadim K.'ye henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Kolundan yaralanan Kadim K., samanlığa kaçıp, gizlendi. Nedim K. ise aynı silahı başına dayayıp, ateşledi.Köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadim K., ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, olay yerinde yaşamını yitiren Nedim K.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.


Akçakışla, Şarkışla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
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