Kardeşinin adına yaptırılan çeşmenin başında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardeşinin adına yaptırılan çeşmenin başında ölü bulundu - Son Dakika

Kardeşinin adına yaptırılan çeşmenin başında ölü bulundu

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan 53 yaşındaki Ali Elhan, şehit kardeşi adına yaptırılan çeşme başında ölü bir şekilde bulundu.

Kardeşinin adına yaptırılan çeşmenin başında ölü bulundu, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyünde yaşayan 53 yaşındaki Ali Elhan, şehit kardeşi adına yaptırılan çeşme başında ölü bir şekilde bulundu.


Edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde "Biraz Dolaşmaya" çıkıyorum diyerek, traktörle evden ayrılan Ali Elhan, gece geç saatlere kadar eve dönmedi. Yakınları Elhan'ı bulmak için armaya çıktı. Uzun aramalar sonucunda Elhan'ın cansız bedeni, şehit kardeşi adına yaptırılan çeşmenin yanında ölü bir şekilde bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenaze, Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Ali Elhan'ın küçük kardeşlerinden Resul Elhan'ın 1996 yılında Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı
Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
20:33 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
20:31 Kalın: "(Doğa Koleji) Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur... - Son Dakika
20:27 Sırbistan havayolu şirketi 2 yıl sonra yeniden İstanbul seferlerine başladı - Son Dakika
20:27 Kalın: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz... - Son Dakika
20:20 AB Türkiye Delegasyonundan seyahat açıklaması - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 20:35:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşinin adına yaptırılan çeşmenin başında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]