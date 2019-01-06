Son Dakika Haberleri: Kardeşinin Anısına Yaptığı Tabloları Lösemili Çocuklar İçin Sergiledi

Kardeşinin Anısına Yaptığı Tabloları Lösemili Çocuklar İçin Sergiledi

41 dakika önce

Hatay'ın Payas ilçesinde Tansel Eren, lösemi hastalığından kaybettiği kardeşinin anısına yaptığı rölyef tablolar ile lösemili çocuklar yararına sergi düzenledi.

Kardeşinin Anısına Yaptığı Tabloları Lösemili Çocuklar İçin Sergiledi, System.String[]
Hatay'ın Payas ilçesinde Tansel Eren, lösemi hastalığından kaybettiği kardeşinin anısına yaptığı rölyef tablolar ile lösemili çocuklar yararına sergi düzenledi.

Hataylı iş adamı Sabit Eren'in eşi Tansel Eren'in lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden kız kardeşinin anısını yaşatmak adına yaptığı rölyef tablo çalışmalarının sergilendiği açılışa İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Payas Kaymakamı Polat Kara, çevre belediye başkanları ve çok davetli katıldı. Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki serginin açılışında konuşan Tansel Eren, "İki yıl önce kardeşim Sonsel'i lösemiden kaybettik. Lösemi tedavisi uzun soluklu, sıkıntılı ve çaresizliği yaşatan bir hastalık. Bu hastalığın çaresizliğini ve acısını yaşayan biri olarak aynı hastalığı ve çaresizliğini yaşayanlar adına ufak bir damla da olsa katkıda bulunmak istedim. Kardeşimi kaybettikten sonra hobi olarak yapmaya başladığım rölyef tablolarımı bugün bu tarihi mekanda sergilemenin mutluluğunu dostlarımızla birlikte yaşıyorum. Bu sergiden elde edeceğim gelir lösemili yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılaması ümidiyle onların tedavisi için kullanılacak. Lösemili yavrularımıza destek olmak adına tertip ettiğimiz özel sergimin açılışına katılarak beni yalnız bırakmayan konuklara kendim ve ailem adına teşekkür ederim" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Payas, Güncel
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