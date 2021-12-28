KARDEŞİNİN BIÇAKLADIĞI AYŞE ÖĞRETMEN, SON YOLCULUĞA UĞURLANDI - Son Dakika

ERZİNCAN'da, kardeşi tarafından bıçaklanarak, öldürülen öğretmen Ayşegül Taşkın (36), Vali Mehmet Makas'ın da katıldığı cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşiyle tekrar konuşan Ayşegül Taşkın, bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Taşkın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Nazım Taşkın ise dün emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretmen Ayşegül Taşkın için bugün öğle vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Ayşegül Taşkın, kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.