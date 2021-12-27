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Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden - Son Dakika

Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden

27.12.2021 08:22
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (36), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşegül Taşkın (36), bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı (28) hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Öğretmen Taşkın, kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece, merkez Yenimahalle 301 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın'ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan'a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşiyle tekrar konuşan Ayşegül Taşkın, bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.Olay sonrası uykudan uyanan aile şoka girdi. Şüpheli Ali Nazım Taşkın polis tarafından gözaltına alındı. Sinir krizi geçiren anne ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri ve savcının evde inceleme yapmalarının ardından cenaze otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden
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Gaziantep, Öğretmen, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü- Yeniden - Son Dakika
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