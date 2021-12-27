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Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2) - Son Dakika

Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)

27.12.2021 10:04
Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)

NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM'DEN TAZİYE MESAJIKardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ayşegül Taşkın için Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı paylaştı: "Enver Mebrure Okan Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Ayşegül Taşkın'ı dün memleketi Erzincan'da kaybetmiş olduğumuzu derin...

NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM'DEN TAZİYE MESAJI

Kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Ayşegül Taşkın için Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı paylaştı: "Enver Mebrure Okan Ortaokulu Türkçe öğretmenimiz Ayşegül Taşkın'ı dün memleketi Erzincan'da kaybetmiş olduğumuzu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm eğitim camiamız adına, meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli anne ve babasına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz."


Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2)
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Hisarcık, Erzincan, Milli, Nizip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşinin bıçakladığı Ayşegül öğretmen öldü (2) - Son Dakika
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