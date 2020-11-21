Kardeşinin bıçakladığı Hasret, hayatını kaybetti - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de tartıştığı kardeşi Emrah T. (19) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas (32) tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında kendisini de bacağından bıçaklayan Emrah T.'nin tedavisi ise sürüyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edlen Emrah T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası Hasret Yüksekkavas'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı. Ardından da aynı bıçağı kendi bacağına sapladı. Yaralı halde evden çıkan Emrah T., yaklaşık 150 metre yürüdükten sonra, Yücezafer Sokak'ta yere yığıldı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasret Yüksekkavas ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, bacağından yaralı halde bulunan Emrah T. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

ABLA ÖLDÜ, KARDEŞ TEDAVİ GÖRÜYOR

Abla Hasret Yüksekkavas doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Emrah T.'nin tedavisi hastanede sürerken, soruşturma devam ediyor.