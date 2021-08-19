Üye Girişi
Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, geliştirdiği tedavi yöntemleriyle hastalara umut oluyor - Son Dakika

Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, geliştirdiği tedavi yöntemleriyle hastalara umut oluyor

19.08.2021 12:10
Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, geliştirdiği tedavi yöntemleriyle hastalara umut oluyor, System.String[]

Kayseri'de, ağabeyinden nakledilen böbrekle hayata tutunan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, geliştirdiği tedavi yöntemleriyle böbrek hastalarına çare oluyor.

Kayseri'de, ağabeyinden nakledilen böbrekle hayata tutunan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, geliştirdiği tedavi yöntemleriyle böbrek hastalarına çare oluyor.

Demirtaş, AA muhabirine, 2005'te üroloji uzmanı olduğunu, ardından Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) vatani görevini yaptığını, hemen sonrasında ise yüksek tansiyon hastalığının ortaya çıktığını söyledi.

"Büyük tansiyon" olarak bilinen sistolik kan basıncının 200'lere kadar çıktığını belirten Demirtaş, yapılan takiplerde idrarında da protein kaybı tespit edildiğini, bunun da böbrek yetmezliğinin belirtisi olarak yorumlandığını aktardı.

Böbreğinden biyopsi alındığını anlatan Demirtaş, "Bu bize İmmünoglobulin A nefropatisi dediğimiz vücuttaki bir çeşit bağışıklık hücresinin böbreklere saldırdığını ve böbreği yetmezliğe götürdüğünü gösterdi. Bu aşamadan sonra 2012'ye kadar çeşitli ilaç tedavileri aldım ama sonunda nakile kadar geldim. Hiçbir zaman minnetimi esirgemeyeceğim ağabeyim, veteriner hekim Hamit Demirtaş bana böbreğini bağışladı. Diyalize girmeden nakil oldum. Diyalize girmeden nakil olabilmek nakil başarısını artırıyor." diye konuştu.

Demirtaş, bir üroloji uzmanı olarak böbrek kaybı, böbrek yetmezliği konularını bildiği için başına gelecekleri de bilmenin bakış açısını değiştirdiğini dile getirdi.

Böbrek yetmezliğine toplumda sık rastlandığına ve hastalığın tek gerçek tedavisinin böbrek nakli olduğuna dikkati çeken Demirtaş, "Böbrek yetmezliğine birçok hastalık neden olabilmektedir. Ürolojik açıdan böbrek yetmezliğine neden olan en önemli hastalıklar idrar yolları taş hastalıkları, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve idrarın böbreklere geri kaçışı (VUR) olup bu hastalıkların erken dönemde uygun bir şekilde tedavi edilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Böbrek hastalarının böbreklerinin alınmasına engel olan yöntem

Naklin ardından böbrek hastalarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesleğimin ilerleyen safhalarında 'böbreği nasıl koruyabiliriz' düşüncesinden yola çıkarak 'Demirtaş iki aşamalı tedavi protokolü'nü buldum. Böbrek fonksiyonu kısıtlı hastalarda önce nefrostomi, daha sonra düzeltici ameliyatla iki aşamalı tedavi protokolünü uyguladım. Hastalığımın böyle bir gelişmeye sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Ağabeyimin bana böbreğini vermesinin, yani bir insanın başka bir insana bir organını vermesinin duygusal boyutlarını anlatamam. 'Damdan düşenin halini damdan düşen bilir' diyerek, bu nakil mesleki hayatımda da önemli değişikliklere ve bir tedavi yöntemi buluşuna neden oldu."

Demirtaş, 2020'de Japon Nefroloji Dergisi'nde yayımlanan makalesi sayesinde bu yöntemin dünyadaki hekimlerin uygulamasına sunulduğunu, bu sayede yurt dışından iki hekimin de kendisini referans göstererek tedaviyi uygulayıp raporladıklarını belirterek, yöntemin ileride standart bir tedavi protokolü olarak böbrek fonksiyonu sınırlı olan tüm hastalarda uygulanmasını arzu ettiğini vurguladı.

Böbrek fonksiyonunun yüzde 10'un altında olduğu durumlarda organın alındığını aktaran Demirtaş, bulduğu yöntemle tıkalı böbreklere "nefrostomi" denen bir tel koyduklarını, böbrek çalışırsa tedavi edici ameliyatları yapıp düzelttiklerini, hastaların yüzde 50'sinin bu tedaviden fayda gördüğünü ispatladıklarını kaydetti.

Demirtaş, bugüne kadar literatüre giren 5 tedavi yöntemi tanımladığını belirterek, "Bunların hepsini ağabeyim Hamit Demirtaş'a ithaf ediyorum. Allah ondan razı olsun." dedi.

Kovid-19'a yakalandı, bacağında pıhtılaşma oluştu

Demirtaş, Kovid-19 salgının ilk zamanlarında, 30 Mart'ta hastalığın ateş ve öksürük dışındaki tüm belirtilerini yaşamasına rağmen kullandığı immünsupresif ilaçlardan dolayı PCR testlerinin pozitif çıkmadığını belirtti.

Kovid-19 ile 3 ay mücadele ettiğini anlatan Demirtaş, "Nefroloji doktorlarımızın önerdiği ilaçları kullandım. Şeker hastalığı, kan şekeri yüksekliği dahil Kovid-19'un tüm semptomlarını geçirdim. İmmünsupresif olduğum için testte pozitiflik çıkmadı, ayrıca antikor da oluşmuyor. Sol bacağımda bir pıhtılaşma sorunu oldu, bacak boyutlarım iki santimetreyi geçecek şekilde arttı. Yoğun bir tedaviyle, kan sulandırıcı ilaçlarla tedavi edilerek bu durum aşıldı. Yoğun bakım süreci olmadan evde bu hastalığı atlattım." diye konuştu.

"Bu duygu çok lezzetli bir şey"

Sağlık Bakanlığında görevli ağabey veteriner hekim Hamit Demirtaş ise organ bağışında bulunmanın iki boyutunu da yaşadığını dile getirdi.

Kan bağından dolayı duygusal olarak kardeşine yardım etmek istediğini belirten Demirtaş, "Bu birinci boyutu. İkincisi ise bir veteriner hekimim, insani açıdan düşündüğümüzde de sizin hayatınıza çok etki etmeyecek bir şey, karşıdaki insan için hayati öneme sahip. İnsanı çok mutlu eden bir şey. Naklin sonrasındaki hisler de bambaşka. Bu duygu çok lezzetli bir şey. Ben Kayseri'de eğitim verirken diyorum ki 'Burada benim bir organım size hizmet ediyor'. Bunun verdiği onur, gurur çok başka bir şey. Verdiğiniz organla aynı konuda hizmet veren birinin daha kaliteli, nitelikli hizmet sunmasına katkı sunmuş oluyorsunuz." diye konuştu.

Tıp Fakültesi, Veteriner, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, geliştirdiği tedavi yöntemleriyle hastalara umut oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ÖTV indirimine sevinenler çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmakta zorlanıyor 13:03 ÖTV indirimine sevinenler çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmakta zorlanıyor Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı 12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 12:17 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor 12:03 Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu 11:35 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı 11:10 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü

Son Dakika Haberleri
12:41 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı
12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı
12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
12:16 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu İngiliz ekibi Watford, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığı için çok mutlu         
13:07
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı         
12:19
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş         
11:14
Marketten çanta çaldı, tanınmamak için bir de uyanıklık yaptı Marketten çanta çaldı, tanınmamak için bir de uyanıklık yaptı         
10:41
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 13:14:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, geliştirdiği tedavi yöntemleriyle hastalara umut oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement