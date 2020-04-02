Kardeşinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

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Kardeşinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen kişi öldü
6 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan kardeşinin öldüğü öne sürüldü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan kardeşinin öldüğü öne sürüldü.
İddiaya göre, Kuzköy köyünde çalışmak üzere tarlaya giden iki kardeşten Mehmet A'nın (21) elindeki tüfek ateş aldı.
Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kardeş Serdar A. (19), yakınları tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü.
Serdar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:50 Kaynak: AA
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