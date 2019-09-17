Kardeşinin erkek arkadaşını öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
1 saat önce
Kardeşinin erkek arkadaşını öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiKAYSERİ - Dün akşam saatlerinde kız kardeşinin arkadaşını bıçaklayarak öldüren T.U isimli şahıs, adli kontrolden sonra adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
Kardeşinin erkek arkadaşını öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
KAYSERİ - Dün akşam saatlerinde kız kardeşinin arkadaşını bıçaklayarak öldüren T.U isimli şahıs, adli kontrolden sonra adliyeye sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Cami Kebir mahallesinde meydana gelen olayda T.U isimli şahıs, kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği B.S isimli şahısla aralarında çıkan tartışmanın ardından yanında bulundurduğu bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak ölümüne sebep oldu. Cinayet zanlısı T.U. bugün Adli Tabipliğe getirildi.
Adli Tabiplikteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı T.U, adliyeye sevk edildi.
Çocuk özlemi çeken çift, tedaviyle 4'üz bebek sahibi oldu Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi Haluk Levent, kızının ölümünün aydınlatılması için evine satışa çıkaran babaya yardım eli uzattı Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum