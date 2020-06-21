Kardeşinin eşini silahla yaraladı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadın eşinin kardeşi tarafından ayağından silahla yaralandı.



Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. isimli bir kadın,eşinin erkek kardeşi G.D. ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Çıkan tartışma sonrası tabancasını çıkartan G.D., M.D.'ye ateş etti.



Kurşunun ayak baş parmağına isabet ettiği M.D. yaralanırken, G.D. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan G.D.'nin yakalanması için polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ