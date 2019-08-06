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Kardeşinin hatırasını ismini tarlaya yazarak yaşatıyor

1 saat önce

Çorum'un Alaca ilçesinde oturan Mesut Turan, 9 yıl önce kanserden kaybettiği kardeşinin hatırasını, hasat sonrası traktörle ismini tarlaya yazarak yaşatıyor.

Kardeşinin hatırasını ismini tarlaya yazarak yaşatıyor, System.String[]
Çorum'un Alaca ilçesinde oturan Mesut Turan, 9 yıl önce kanserden kaybettiği kardeşinin hatırasını, hasat sonrası traktörle ismini tarlaya yazarak yaşatıyor.
Ünalan köyündeki buğday ekili tarlasında hasadı tamamlayan Mesut Turan, traktör yardımıyla buraya "Ömer" yazdı. Yaklaşık 2 bin metrekareyi kaplayan yazı, Alaca- Zile yolunu kullanan vatandaşların dikkatini çekiyor.
Mesut Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanser tedavisi gördüğü sırada 9 yıl önce hayatını kaybeden kardeşi Ömer Turan'ın acısını yüreğinde taşıdığını söyledi.
Arazinin ekimini ve hasadı 2010 yılına kadar kardeşi Ömer ile yaptığını belirten Turan, "Ömer, hastanede vefat ettiğinde 23 yaşındaydı. Genç yaşta kaybettik. Sağlığında kendisiyle arazilerimizi işlerdik. Bu işleri artık yalnız yapıyorum. Buraya geldikçe kardeşim aklıma geliyor. Onun anısını yaşatmak için her yıl adını yazıyorum." dedi.
Kardeşinin ismini ilk kez öldüğü yıl tarlaya yazdığını anlatan Turan, şöyle devam etti:
"9 yıl önce gün boyu tarlada çalıştıktan sonra akşam eve gidecekken aklıma kardeşimin ismini yazmak geldi. Görenler kardeşim için 'Allah rahmet eylesin' diyor. Bu bana yeter. Artık her yıl kardeşimin ismini yazıp, insanların dua etmesini sağlıyorum. Allah sağlık verdikçe gelecek yıllarda da yazmayı sürdüreceğim. Her yıl farklı bir araziye yazıyorum. Arazinin büyüklüğüne göre yazının büyüklüğü de değişiyor."
Turan, tarlaya yazdığı kardeşinin isminin cep telefonundan uydu haritasında da göründüğünü belirterek, "Kardeşimin ismini nerede görsem üzülüyorum, hüzünleniyorum." ifadesini kullandı.
Mesut Turan, Çorum, Alaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:00 Kaynak: AA
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Kanserden ölen kardeşinin adını 9 yıldır traktörle tarlaya yazıyor
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