Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli Jandarma uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan ve çeşitli suçlardan aranması olan bir kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan aranması olan R.K. isimli şahsın Altınova Mahallesi Fahri Ünlü Er sokakta bir adrese geleceği bilgisi alındı.

Yapılan kontrollerde şahsın kimlik ibrazında bulunmasını isteyen jandarma ekipleri, şahsın kardeşine ait kimlik bilgilerini kendilerine verdiğini tespit etti.

Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın araması olan R.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.