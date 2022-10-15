KARDEŞİNİN MARKETİNE BALTAYLA SALDIRDI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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KARDEŞİNİN MARKETİNE BALTAYLA SALDIRDI, O ANLAR KAMERADA

15.10.2022 14:24
KARDEŞİNİN MARKETİNE BALTAYLA SALDIRDI, O ANLAR KAMERADA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hüseyin A. aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kardeşi Mehmet Ali A.'nın marketine baltalı saldırıda bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hüseyin A. aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kardeşi Mehmet Ali A.'nın marketine baltalı saldırıda bulundu. Kasiyere saldırıp, raflarda bulunan ürünleri ve dolapları baltayla parçalayan Hüseyin A., marketin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Mehmet Ali A., ağabeyi hakkında jandarmaya şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., elinde balta ile aralarında husumet bulunan kardeşi Mehmet Ali A.'nın işlettiği markete gitti. Öfkeyle içeri giren Hüseyin A. bağırmaya başladı. O sırada kasada duran market çalışanı durumu anlamak için yanına gittiğinde Hüseyin A. elindeki baltayla üzerine yürüyüp, saldırdı. Market çalışanı son anda geri çekilerek canını kurtarırken Hüseyin A., bu defa baltayla marketteki reyonlarda bulunan ürünlere ve dolaplara vurup, zarar verdi. Ardından da dışarı çıkıp, uzaklaştı. O anlar marketin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Olay anında markette bir kadın müşterinin de bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, market sahibi Mehmet Ali A'nın., ağabeyi Hüseyin A.'dan şikayetçi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Muğla'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşinin dükkanını baltayla bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Kardeşinin marketine baltayla saldırdı...O anlar kamerada Kardeşinin marketine baltayla saldırdı...O anlar kamerada Muğla gündem haberleri | Bodrum'da bir kişi, kardeşine ait marketin reyonlarına baltayla zarar verdi Muğla gündem haberleri | Bodrum'da bir kişi, kardeşine ait marketin reyonlarına baltayla zarar verdi
Kaynak: DHA

Turgutreis, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARDEŞİNİN MARKETİNE BALTAYLA SALDIRDI, O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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