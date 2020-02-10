Kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçti - Son Dakika
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Kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçti

6 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan (39) toprağa verildi.

Kardeşinin öldüğünden habersiz olay yerinden geçti, System.String[]

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Kaptan (39) toprağa verildi. Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın kazadan bir süre sonra kardeşinin hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği öğrenildi.

Kaza dün gece saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaptan'a önce otomobil, ardından da arkadan gelen TIR çarptı. Ali Kaptan olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve bir kız çocuğu babası Kaptan'ın cenazesi bugün Akyazı Osmanbey Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ OLAY YERİNDEN GEÇTİ

Dün gece olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede incelemede bulunurken, Ali Kaptan'ın ağabeyi Kamil Kaptan'ın araçla olay yerinden geçtiği öğrenildi. Kamil Kaptan'ın ilerleyen trafikte kardeşinin kazada hayatını kaybettiğinden habersiz olay yerinden geçtiği belirtildi.


Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:26 Kaynak: DHA
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