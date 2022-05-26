Kardeşinin ölmeden önceki sözleri müebbet hapisten kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kardeşinin ölmeden önceki sözleri müebbet hapisten kurtardı

26.05.2022 00:58
Kardeşinin ölmeden önceki sözleri müebbet hapisten kurtardı

Bolu'da, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapisle yargılanan sanık, kardeşinin ölmeden önceki ifadesindeki sözleri sayesinde tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Bolu'da, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapisle yargılanan sanık, kardeşinin ölmeden önceki ifadesindeki sözleri sayesinde tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Olay, geçtiğimiz yıl mart ayında Ağaççılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Gören (47) evinin önüne traktör çeken kardeşi İlhami Gören (44) ile köy konağı önünde karşılaştı. Kardeşiyle tartışan Hüseyin Gören, yanında bulunan bıçakla kardeşini 2 yerinden bıçakladı. İlhami Gören aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlhami Gören, tedavisi için kaldırıldığı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan ağabeyi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan Hüseyin Gören, hakim karşısına çıktı. Gören, yaptığı savunmada, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum. Bıçağı çekmeden önce kardeşim bana çok ağır küfürler etti. Bu olay kazayla oldu. Pişmanım" dedi.

Müebbet hapisle yargılanan Gören'in savunmasının ardından mahkeme heyeti, kardeşinin ölmeden önce hastanede polise verdiği ifadesinde, "Bıçaklanmadan önce kardeşime çok küfür ettim" beyanı üzerine küfrü tahrik olarak kabul ederek cezayı 24 yıla indirdi. Gören hakkında iyi hal indirimi de uygulayan heyet, cezayı 18 yıl 4 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşmaya katılan anne Hatice Gören ise "Bir oğlumu mezara, diğer oğlumu cezaevine gönderdim. Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Adaletin vereceği karara saygılıyım" diye konuştu. - BOLU

YORUMLAR
500
13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı 13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı Kardeşinin son sözleri katil abiyi müebbet cezasından kurtardı Kardeşinin son sözleri katil abiyi müebbet cezasından kurtardı
Kaynak: İHA

Jandarma, Traktör, Mart, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşinin ölmeden önceki sözleri müebbet hapisten kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:08:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kardeşinin ölmeden önceki sözleri müebbet hapisten kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement