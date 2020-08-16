Kardeşinin otomobilini gördü "İsmail nerede?" diyerek hüngür hüngür ağladı - Son Dakika

Kardeşinin otomobilini gördü "İsmail nerede?" diyerek hüngür hüngür ağladı

Bursa'da "Makaslı" trafik kazasında can pazarı

-6 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

-Motorlar fırladı, otomobiller takla attı... Bursa'da kaza sonucu yol savaş alanına döndü

BURSA - Bursa'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan bir yaralının abisi olay yerine gelip kardeşinin kullandığı aracı görünce "İsmail nerede?" diyerek sinir krizi geçirdi. Acılı ağabey ambulansta müdahale edilen kardeşini gördükten sonra zor sakinleştirildi. Zincirleme kazada araçların içerisinde bulunan toplam 6 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Bursa- İzmir Yolu üzerinde Küçük Sanayi Metro İstasyonu'nun yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan bir otomobil, trafikte makas atmaya başladı. Tehlikeli araç kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önünde bulunan araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ters takla atarken, arkadan gelen diğer araçlarda kazaya karışarak zincirleme kaza meydana geldi. Otomobillerin motorlarının çıktığı ve çok sayıda aracın takla atarak kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle olay yeri adeta savaş alanına döndü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araçlardan çıkarılarak ambulansta ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı daha sonra çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine geldi, kardeşinin kaza yaptığı aracı görünce sinir krizi geçirdi

Kazanın ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazazedelerin yakınları olay yerine geldi. Kardeşinin kaza geçirdiği aracı gördükten sonra sinir krizi geçiren ağabey, "İsmail nerede?" diyerek hüngür hüngür ağladı. Kardeşinin otomobilini gördükten sonra fenalaşan ağabeyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansın içerisine girerek yaralı kardeşini gören acılı ağabey, İsmail'in sağlık durumundan emin olduktan sonra sakinleşerek ambulanstan dışarıya çıktı.

Kaza nedeniyle Bursa-İzmir Yolu saatlerce trafiğe kapatılırken kilometrelerce kuyruk oluştu. Kaza yapan otomobillerin olay yerinden kaldırılarak yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.