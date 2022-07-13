Kardeşinin silahını incelerken kazara kendini vuran teğmen yaralandı - Son Dakika
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Kardeşinin silahını incelerken kazara kendini vuran teğmen yaralandı

13.07.2022 21:27
Kardeşinin silahını incelerken kazara kendini vuran teğmen yaralandı

Malatya'da astsubay kardeşinin silahını incelerken kazayla kendini vuran teğmen yaralandı.

Malatya'da astsubay kardeşinin silahını incelerken kazayla kendini vuran teğmen yaralandı.

Olay, saat 18.30 sularından Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle babasının Balözü Sokak'ta bulunan evine gelen Teğmen A.B., astsubay kardeşi B.B.'nin silahını incelerken, silahın kazara ateş alması sonucu elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı A.B. önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeşinin silahını incelerken kazara kendini vuran teğmen yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşinin silahını incelerken kazara kendini vuran teğmen yaralandı - Son Dakika
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