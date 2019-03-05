Kardeşinle Paylaş Projesi İlkbahar Sezonuna Hazır

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı; " Antakya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında hayata geçirilen Kardeşinle, Sevgiyle Paylaş projesi her geçen gün daha da büyüyerek hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü görevi görmeye devam ediyor. Yürütülen hizmetler kapsamında bugüne kadar 11.423 ihtiyaç sahibi vatandaşa giysi, oyuncak, ayakkabı, kırtasiye ürünleri ve ev eşyalarından oluşan yardımlar ulaştırıldı.

Merkez mahallelerde başlatılan hizmetimiz kırsaldaki mahallelerde de devam ediyor. Proje kapsamında nüfus cüzdanı ve Antakya ilçesi içerisinde ikamet ettiğine dair belge ile gelen ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ihtiyaçlarına göre destek veriyor.

Yürütülen hizmet kapsamında son Kardeşinle Sevgiyle Paylaş projesi ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırmak amacıyla ilkbahar sezonu 1200 parçalık yardımlarını hazır hale getirdi.

Veren elin, alan eli görmediği, ihtiyaç sahibi vatandaşları mahcup etmeden yardım sağlandığı proje daha çok vatandaşa ulaşabilmek için hayırseverlerin desteklerini bekliyor.

Evlerde kullanılmayan başkasının ihtiyacı olabilecek ev eşyaları, hiç giyilmemiş ya da çok az giyilmiş kıyafetler, ayakkabılar, çocuklarımızın artık oynamadıkları ya da fazla olan oyuncakları 0326 213 16 15 numaralı telefonun aranması durumunda vatandaşlarımızın evlerinden kurye ile alınabildiği gibi kendileri de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne (Haraparası Mahallesi Palladium AVM yanı) bizzat teslim edebiliyorlar. Antakya Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi, yoksul vatandaşımıza daha çok yardım götürebilmek için tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, hayırseverlerimizi projeye destek olmaya davet ediyoruz."