Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada - Son Dakika

Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada

28.12.2020 18:46
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada, System.String[]

BURSA'da, kardeşiyle çorbacının önünde bekleyen Çetin B. (26), kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

BURSA'da, kardeşiyle çorbacının önünde bekleyen Çetin B. (26), kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Çetin B. hastaneye kaldırılırken, saldırganın kaçış anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Yeşilova Caddesi'ndeki çorbacının önünde meydana geldi. Kardeşiyle çorbacının önünde bekleyen Çetin B., kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından ve kasığından vuruldu. Çetin B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetin B. olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırganın kaçtığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kaçarken şapkasını düşürdüğü ve koşarak uzaklaştığı görüldü.


Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada
Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada

Yıldırım, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor! Siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti         
18:45
Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı         
18:24
5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi 5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi         
17:58
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu         
17:13
Filmlere konu olacak kaçış! Koronavirüs hastası genç, perde yardımıyla kaldığı yurttan firar etti Filmlere konu olacak kaçış! Koronavirüs hastası genç, perde yardımıyla kaldığı yurttan firar etti         
16:51
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu         
16:41
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz kenti terk etti         
15:31
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 18:56:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşiyle çorbacı önünde beklerken vuruldu; saldırganın kaçma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei