Olayın ardından yenge polise giderek şikayetçi oldu. Ağabeyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kardeşiyle kavga eden gözü dönmüş ağabey yengesine saldırdı! Dakikalarca dövdü - Son Dakika

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