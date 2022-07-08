Kardeşiyle kavga eden gözü dönmüş ağabey yengesine saldırdı! Dakikalarca dövdü - Son Dakika
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Kardeşiyle kavga eden gözü dönmüş ağabey yengesine saldırdı! Dakikalarca dövdü

08.07.2022 13:45

İstanbul Esenyurt'ta bir ağabey, tartıştığı kardeşinin evini bastı. Gözü dönmüş ağabey keserle yengesine saldırırken, duruma şahit olan çocukların çığlıkları binayı adeta yıktı. Diğer taraftan yaşanan dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta ağabey-kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gözü dönen ağabey kardeşinin evini keserle bastı. Kardeşini evde bulamayan ağabey yeğenlerinin gözü önünde yengesine keserle saldırdı.

KESER SAPIYLA DEFALARCA VURDU

Dakikalarca yengesini darbeden ağabey kaçmasına da izin vermedi. Elinden aldıktan sonra keserin sapıyla yengesini darbetmeye devam etti.

OLAY ANI KAMERADA

Olayın ardından yenge polise giderek şikayetçi oldu. Ağabeyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Esenyurt, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşiyle kavga eden gözü dönmüş ağabey yengesine saldırdı! Dakikalarca dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşiyle kavga eden gözü dönmüş ağabey yengesine saldırdı! Dakikalarca dövdü - Son Dakika
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