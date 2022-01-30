Kardeşiyle tartışırken araya giren kıraathane sahibini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Kağıthane'deki kardeşiyle tartıştığı sırada araya girerek kendisini sakinleştirmek isteyen kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Ocak'ta Mehmet Akif Mahallesi'nde kıraathane sahibi Cemal Arslan'ın (62) ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda olay günü kıraathaneye gelen zanlı Yunus T. (42), kardeşi İsmet T. arasında çıkan tartışmada araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalışan Arslan'ın Yunus T, tarafından silahla öldürüldüğü belirlendi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Yunus T, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Bu arada Cemal Arslan'ın silahla vurulma anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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