Ordu'da iki kardeş birer gün arayla kalp krizinden yaşamlarını yitirdi - Son Dakika
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Ordu'da iki kardeş birer gün arayla kalp krizinden yaşamlarını yitirdi

05.11.2022 17:32
Ordu'da iki kardeş birer gün arayla kalp krizinden yaşamlarını yitirdi

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde Şaban Aydın (44) ile ağabeyi Birol Aydın (55), 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizinden yaşamlarını yitirdi.

Ordu'da iki kardeş 1 gün arayla geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki kardeş yan yana toprağa verildi.

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Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Şaban Aydın, 2 Kasım'da mesai yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Aydın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KARDEŞİ ÖLDÜ, 1 GÜN SONRA RAHATSIZLANDI

Aydın'ın cenazesi, Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Mustafalı Mahallesi'nde perşembe günü defnedildi. Şaban Aydın'ın ağabeyi, emekli baş gardiyan Birol Aydın ise kardeşinin cenazesinden 1 gün sonra evde rahatsızlandı.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Aydın'ın da kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Birol Aydın, bugün öğle vakti Meliha Hatun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kardeşinin yanında toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Ordu'da iki kardeş birer gün arayla kalp krizinden yaşamlarını yitirdi - Son Dakika

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