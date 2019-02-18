Son Dakika Haberleri: Kardeşler 2 Saat Arayla Hayatını Kaybetti

Kardeşler 2 Saat Arayla Hayatını Kaybetti

59 dakika önce

ORDU'da, Halil Gürel (103) ile kardeşi Nadiye Gürel (95), 2 saat arayla tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Kardeşler 2 Saat Arayla Hayatını Kaybetti, System.String[]
ORDU'da, Halil Gürel (103) ile kardeşi Nadiye Gürel (95), 2 saat arayla tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın dedesi ile halası olan kardeşler toprağa verildi. 

Ordu'da nefes darlığı şikayeti çeken Halil Gürel ve kardeşi Nadiye Gürel Ordu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süre önce tedavi altına alındı. Halil Gürel dün gece saat 01: 00 sıralarında, kardeşi Nadiye Gürel ise 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ın dedesi ile halası olan kardeşler için öğle namazı sonrası Orta Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Büyükşehir Bükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Hilmi Güler ile vatandaşlar katıldı. Cenazede, Büyükşehir Bükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş taziyeleri kabul etti. Gürel kardeşlerin cenazeleri daha sonra Örencik Mahallesi'nde toprağa verildi.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:31 Kaynak: DHA

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