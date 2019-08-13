Son Dakika Haberleri: Kardeşler arası bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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Kardeşler arası bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

1 saat önce

Sivas'ta, Afgan uyruklu iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta, Afgan uyruklu iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Sağlık Sokak'ta bir apartmanın 3. katında yaşayan Afgan uyruklu Ahmed Y. (15) ile ağabeyi Morteza Y. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Morteza Y. kardeşini bıçakla yaraladı.
Evde yaşayan diğer kişilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Ahmed Y. 112 Acil Servis ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri Morteza Y. ile evde yaşayan 2 Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:47 Kaynak: AA
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