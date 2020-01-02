Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İndere köyünde Mahmut, Veysel, Ramazan K. kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen ve pompalı tüfek ile bıçağın kullanıldığı kavgada, Mahmut, Veysel, Ramazan K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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