Son Dakika Haberleri: Kardeşler arasında arazi tartışmasında çatışma çıktı: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kardeşler arasında arazi tartışmasında çatışma çıktı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kardeşler arasında arazi tartışmasında çatışma çıktı: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde iki aile arasında arazi tartışması sonrası silahlar ateşlendi.

Kardeşler arasında arazi tartışmasında çatışma çıktı: 1 ağır yaralı, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde iki aile arasında arazi tartışması sonrası silahlar ateşlendi. 1 kişi ağır yaralandı.


Olay, Güvendik Köyünde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, A Ç. isimli şahıs eltisi olan F.Ç. ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışmaya başladılar. Tartışma sonucu A.Ç.'in eşi olan B.Ç. evden dışarı elinde bulunan benzin dolu 2,5 litrelik bidonla kardeşi M.Ç'nin evini yakmaya çalıştı. Evi yakamayan B.Ç. daha sonra üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile kardeşinin evine pencereden 8 el ateş etti. Kardeş, M.Ç'de kendi üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile karşılık vererek kısa süreli çatışma yaşandı. Yaşanan olayda, M.Ç'nin açtığı karşı ateşte yengesi A Ç. sol omzundan ve karın bölgesinden vurularak ağır yarandı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sonucu şüpheli şahıslar gözaltına alındı.


Öte yandan iki yerinden vurulan A.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - GİRESUN

Giresun, Görele, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
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