Kardeşler Arasında Kıyaslama Tehlikeli
1 saat önce
Tokat'ta üniversite öğrencisi iki kardeşten birinin ölümü ile sonuçlanan olay gündemdeki sıcaklığını korurken, uzmanlar aileleri çocukları arasında kıyaslama yapmamaları konusunda uyardı.
Tokat
'ta üniversite öğrencisi iki kardeşten birinin ölümü ile sonuçlanan olay gündemdeki sıcaklığını korurken, uzmanlar aileleri çocukları arasında kıyaslama yapmamaları konusunda uyardı. Tokat'ta Devegörmez Mahallesi'nde ikamet eden Yalçın ve Fatma A. çiftinin 4 çocuğundan Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Hasan A (22), Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa A'yı (20) kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Annesinin boğazına bıçak dayayan ağabeyi Hasan A.'yı durdurmaya çalışırken ağabeyinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Sefa A. toprağa verilirken, Hasan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hasan A'nın ailesi ile ders çalışma konusunda tartıştığı, tıp fakültesinde okuyan kardeşini kıskandığı öne sürülmüştü.
"İSTENMEYEN OLAYLAR YAŞAMAMIZA NEDEN OLABİLİR"
Psikolog Özge Merve Elmas, genelde ailelerin olumsuz gördükleri davranışları olumlu yönde değiştirme adına kıyaslama yaptığına dikkat çekti. Kardeşler ve komşu çocukları arasında yapılan kıyaslamanın tehlikeli sonuçlar doğura bileceğine dikkat çeken Elmas, "Çocuklar arasında yapılan kıyaslamalar, çocukta yetersizliğe özgüven düşüklüğüne neden oluyor. Yetersizlik hisseden çocuk bir süre sonra mutsuzluk diğerlerini kıskanma öfke, hırçınlık gibi durumlar gerçekleştirmeye başlayabiliyor. Her iki durumu yaşayan çocukta da zaten anlaşılmıyorum, yapamıyorum düşüncesi ile ders başarısızlığı özellikle sosyal ortamlardan kaçınma meydana geliyor. Ailesinden de beni anlamıyor düşüncesi ile anne ve babasından uzaklaşmaya başlıyor. Bunun devam etmesi üzerine yılların birikimi ile bazen istenmeyen olaylar yaşamamıza neden olabilir. Ailelerin özellikle dikkat etmesi gereken çocuğun olumsuz yönlerinden çok olumlu yönlerini ön planda tutmaları lazım" dedi. Çocuklar arasında kıyaslama yapılmamasına dikkat çeken Elmas, "Örnek verecek olursak iki çocuklu bir ailede yaş aralığı yakın ise bir başarılı, biri başarısız ise başarılı olan çocuğunuzu diğer çocuğunuzla kıyaslamak yerine onun olumlu ölümlü yerlerini başardığı yerleri ortaya çıkartarak onu motive etmeliyiz" diye konuştu.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
Güvenlik Güçlerine Teslim Olan PKK'lıdan Çarpıcı İtiraf: Örgüte HDP Aracılığıyla Katıldım
Oturdukları Evde Ölü Bulunan Abla Kardeşin Katili, Eski Sevgili Çıktı
Seri Katil Kayapınar'ın 'Akıl Sağlığı' Yerinde Çıktı
Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı