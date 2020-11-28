Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

28.11.2020 23:51

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Bursa'da kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17.sokak üzerinde bulunan evde Teyfik ile Faruk S.,alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla abisi Teyfik S., ile eşi Asiye., S'yi bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde Faruk S'yi olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Emniyet Genel Müdürlüğü, tam karantina tedbirlerini içeren genelgeyi yalanladı Domuz avına giden talihsiz adam, arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin hedefi oldu Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı
Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor         
23:25
Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı Türkiye, günlük koronavirüs vakalarında dünyada üçüncü sıraya çıktı         
23:10
Ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hastaneye götürmek için aracına aldığı hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı Ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hastaneye götürmek için aracına aldığı hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı         
22:56
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor         
22:20
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi         
21:38
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi         
17:11
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 00:24:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei