Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kardeşler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17.sokak üzerinde bulunan evde Teyfik ile Faruk S.,alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla abisi Teyfik S., ile eşi Asiye., S'yi bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde Faruk S'yi olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.