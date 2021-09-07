İki kardeş çocukları arasındaki 8 yıllık husumet sonlandırıldı - Son Dakika

İki kardeş çocukları arasındaki 8 yıllık husumet sonlandırıldı

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde iki kardeş ve çocukları arasındaki husumet, barışla sona erdi.

Arazi meselesi nedeniyle 8 yıl önce Sümer ailesinden iki kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada 2 kişinin ölmesi ile başlayan husumet, barışla sonlandırıldı. Mamhuran Aşireti Lideri Hüsnü Timur'un girişimleri sonucu Bostaniçi Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi. Barış törenine Mamhuran Aşiret Lideri Hüsnü Timur, husumetli olan Sümer kardeşler ile akrabaları ve komşuları katıldı. Burada iki kardeşi ve çocuklarını barıştıran Mamhuran Aşiret Lideri Hüsnü Timur yaptığı açıklamasında, "Bugün çok mutluyum. Çünkü bu güzide günümde bütün aşiretim toplanmış. Ben bu barışı yaptıkları için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bizler her engeli aşacak, her barışı sonlandıracağız" dedi.

Husumetin 8 yıl önce iki kardeş çocukları arasında başladığını dile getiren Timur, "Kavga iki kardeş çocukları arasında çıkmıştı. Benim vatandaşlara mesajım. Kardeşlik her şeyden iyidir. Her zaman birlik ve beraberlikten yanayım" ifadelerini kullandı.

Törende barıştırılan Sümer kardeşler ise yaptıkları Kürtçe konuşmalarında barışa vesile olan herkese teşekkür ettiler. Duaların okunduğu törende iki aile arasındaki husumet el sıkıştırılarak sona erdirildi. 2013 yılında Beytüşşebap'ın Mezra köyünde arazi nedeniyle iki kardeş çocukları arasında kavga çıkmış, çıkan kavgada aynı aileden Orhan ve Sedat Sümer kardeşler hayatını kaybetmişti.