Kardeşler arasındaki arazi tartışmasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı öne sürülen kavgada ağabey, kardeşini pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, Kocaali ilçesi Merkez Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey E.Ç. ile kardeşi T.Ç. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında ağabey E.Ç., kardeşi T.Ç.'ye pompalı tüfek ile ateş açtı. Yaralı kardeş E.Ç., özel araç ile Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşini vurarak yaralayan ağabey E.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı E.Ç. ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA