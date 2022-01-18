Kardeşler arasındaki borç- alacak tartışması kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde Ş.Ö. (29), borç- alacak nedeniyle tartıştığı ağabeyi O.Ö. (36) ve onun arkadaşı M.S.'yi (31) bıçakla yaraladı. Ş.Ö. de aldığı yumruk darbeleriyle yaralanırken, M.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kızılkaya Mahallesi 166 sokakta meydana geldi. Aralarında borç- alacak meselesi olduğu iddia edilen Ş.Ö., ağabeyi O.Ö. ve onun arkadaşı M.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ş.Ö., yanında getirdiği bıçakla ağabeyi O.Ö. ve M.S.'ye saldırdı. Çevredekilerin araya germesiyle kısa sürede sonlandırılan olayda O.Ö ve M.S. aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, Ş.Ö. ise yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yaralıları Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan M.S., Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.