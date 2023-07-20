Kardeşler Miras Kavgasında Birini Vurarak Yaraladı - Son Dakika
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Kardeşler Miras Kavgasında Birini Vurarak Yaraladı

20.07.2023 07:52

Adana'nın Kozan ilçesinde Hasan Akgül, ağabeyleri Serdal ve Recep Akgül ile miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Hasan Akgül av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Kaçan kardeşlerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Hasan Akgül, miras nedeniyle kavga ettiği ağabeyleri Serdal ve Recep Akgül tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Ferhatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Akgül, iddiaya göre ağabeyleri Serdal ve Recep Akgül ile miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan Akgül, ağabeyleri tarafından av tüfeği ile vurularak yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Akgül, buradaki ilk müdahale sonrasında Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan Hasan Akgül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Serdal ve Recep Akgül kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kardeşler Miras Kavgasında Birini Vurarak Yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşler Miras Kavgasında Birini Vurarak Yaraladı - Son Dakika
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