Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi (2)

KARDEŞLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak'ın (37) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bülent Algül, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın),
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