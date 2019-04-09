Kardeşlerden Biri 6 Oyla Başkanlığı Kaybetti, Diğeri 1 Oyla Muhtar Seçildi

KIRIKKALE'de, Tekin Yıldırım, seçimden önce 3 kişilik ailesi ile 8 akrabasının ikametgah kaydını Keskin ilçesinden, muhtar adayı olduğu Aşağışehy köyüne aldırarak, 1 oy farkla seçimi kazandı.

KIRIKKALE'de, Tekin Yıldırım, seçimden önce 3 kişilik ailesi ile 8 akrabasının ikametgah kaydını Keskin ilçesinden, muhtar adayı olduğu Aşağışehy köyüne aldırarak, 1 oy farkla seçimi kazandı. Ağabey Dede Yıldırım ise AK Parti'den belediye başkanı adayı olduğu Keskin'de seçimi 6 oy farkla kaybetti.



Keskin ilçesinde geçen dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Dede Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti'den tekrar aday oldu. Yıldırım'ın kardeşi Tekin Yıldırım ise köylerinin ilçeye bağlı olduğu Aşağışehy'de muhtar adayı oldu. Tekin Yıldırım, seçimden önce eşi ve 2 çocuğu ile 8 akrabasının ikametgah kayıtlarını ilçeden köye aldırdı. Yıldırım, 40 haneli köyde oy kullanan 36 seçmenden 22'sinin oyunu alıp, 1 oy farkla seçimi kazandı.



Akrabalarının desteğiyle köyde muhtar seçilen Tekin Yıldırım'ın AK Parti'den belediye başkan adayı ağabeyi Dede Yıldırım ise 6 oy farkla seçimi kaybetti. İYİ Parti'nin adayı Necati Alsancak, 1806 oy alarak, Keskin Belediye Başkanlığı'na seçilirken, Dede Yıldırım ise 1799 oyda kaldı. AK Parti'nin ilçe ve il seçim kurullarına itirazıyla geçersiz oyların yeniden sayılması üzerine Dede Yıldırım'ın oyu 1800'e çıkarken, fark da 7'den 6'ya düştü.



- Kırıkkale

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

YSK'nın İstanbul Kararı Sonrası AK Parti'den Bir Hamle Daha: Olağanüstü İtiraz Yöntemini Kullanacağız

İşte YSK'nın İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verdiği 51 Sandık

YSK'nın Ret Kararından Sonra AK Parti'den Yeni Hamle Geliyor

AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor