Son Dakika Haberleri: Kardeşlere Ateş Açan Cinayet Zanlısı Yakalandı

Kardeşlere Ateş Açan Cinayet Zanlısı Yakalandı

3 saat önce

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı.

Kardeşlere Ateş Açan Cinayet Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde ormanlık arazide çalışan Mehmet Dokuyucu (35) ve Cuma Dokuyucu (30) kardeşlere kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış, olayda Mehmet Dokuyucu hayatını kaybederken, kardeşi ise yaralanmıştı. Katil zanlısı Adem B. (41), jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adem B.'nin olayda kullandığı suç aleti silah ise 2 kilometre ileride bulundu. Suçunu itiraf eden Adem B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:06 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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