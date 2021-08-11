Denizli'de iş yerlerinden elektronik terazi çaldıkları ileri sürülen 2 kardeş yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 ayrı iş yerinden elektronik terazi çaldıkları ileri sürülen 2 kardeş gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 iş yerinden elektronik terazilerin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, hırsızlık olayına ilişkin G.U (35) ve K.U (33) adlı kardeşleri gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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