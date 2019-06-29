Son Dakika Haberleri: Kardeşleri ayıran kaza... Tırın çarptığı otomobil takla attı, kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
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Kardeşleri ayıran kaza... Tırın çarptığı otomobil takla attı, kazada 2 kardeş hayatını kaybetti

52 dakika önce

Kardeşleri ayıran kaza... Tırın çarptığı otomobil takla attı, kazada 2 kardeş hayatını kaybettiKAYSERİ - Kayseri'de tırın çarptığı otomobilde bulunan iki kardeş hayatını kaybetti.

Kardeşleri ayıran kaza... Tırın çarptığı otomobil takla attı, kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
KAYSERİ - Kayseri'de tırın çarptığı otomobilde bulunan iki kardeş hayatını kaybetti.
Kaza Malatya yolu Tomarza yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal E.yönetimindeki 38 PN 176 plakalı otomobile henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31 HJ 430 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil refüje girdi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte, otomobilde bulunan kardeşi Cemal E. Ağır yaralandı.
İhbar üzerine sevk edilen 112 ekipleri iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. tır şoförü göz altına alınırken, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kardeşleri ayıran kaza... Tırın çarptığı otomobil takla attı, kazada 2 kardeş hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:10 Kaynak: İHA
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