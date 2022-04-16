2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi

16.04.2022 20:49

Antalya'da kardeşleri ile çöp atmaya giden ve daha sonra park halindeki kamyonun altında oyun oynayan 2 yaşındaki Suriyeli küçük kız, kamyonun hakaret etmesi ile feci şekilde can verdi. Acı haber karşısında yıkılan aileyi olay yerine gelen yakınları teselli etti.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde akşam meydana gelen olayda, sokak üzerinde tek katlı müstakil evde ailesinin yanında bulunan Tulin Abo Snısleh, iki kardeşi ile birlikte çöp atmak için dışarı çıktı. Bu sırada kardeşlerinin dalgınlığından faydalanan küçük kız, sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonun altında oyun oynamaya başladı. Bu sırada 07 EIK 34 plakalı kamyonun sürücüsü Mehmet A. aracı çalıştırarak hareket etti. Bir süre sonra kamyonun altında küçük kızın olduğunu gören vatandaşlar kamyon sürücüsünü uyardı.

Oyun oynamak için park halindeki kamyonun altını seçen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

ACI HABERİ ALAN AİLE YIKILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan ve kontrol edilen küçük kızın yaşamını yitirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı. Acı haberi alan aile ise adeta yıkıldı. Zaman zaman çocuğunun cenazesini görmek için dışarı çıkan baba yere yığıldı. Acılı baba aile yakınları tarafından teselli edildi. Olay yerinde bulunan küçük kızın terliği ise yürek burktu.

Oyun oynamak için park halindeki kamyonun altını seçen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Küçük kızın cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Oyun oynamak için park halindeki kamyonun altını seçen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Oyun oynamak için park halindeki kamyonun altını seçen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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Suriyeli, Hakaret, Antalya, oyunlar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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