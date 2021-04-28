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Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesi…

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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