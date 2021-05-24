Başrollerini Celil Nalçakan , Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy , Ahu Yağtu ve Simge Selçuk 'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti