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atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

#Kardeşlerim Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı