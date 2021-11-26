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atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira