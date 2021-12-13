Kardeşlerim YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

#Kardeşlerim Cumartesi 20.00'de #atv 'de.

Kardeşlerim 32. Bölüm 3. Fragmanı | Uslanmıyor bu...

Son Dakika › TV › Kardeşlerim 32. Bölüm 3. Fragmanı | Uslanmıyor bu... - Son Dakika

Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu

HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar