Kardeşlerim 32. Bölüm 3. Fragmanı | Uslanmıyor bu...
#Kardeşlerim Cumartesi 20.00'de #atv 'de.
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Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif Atakul), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)
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