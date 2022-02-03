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Kardeşlerim 38. Bölüm 2. Fragmanı | Yangın var!
#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!
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Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif Atakul), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan)
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