Üye Girişi
Kardeşlerim 41. Bölüm Fragmanı | "Teklifin hala geçerli mi?" - Son Dakika

Kardeşlerim 41. Bölüm Fragmanı | "Teklifin hala geçerli mi?"

21.02.2022 11:43

Kardeşlerim 41. Bölüm Fragmanı | "Teklifin hala geçerli mi?"#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

Kardeşlerim 41. Bölüm Fragmanı | "Teklifin hala geçerli mi?"

#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

YORUMLAR
500
Kardeşlerim 41. Bölüm Fragmanı | 'Teklifin hala geçerli mi?' Kardeşlerim 41. Bölüm Fragmanı | "Teklifin hala geçerli mi?" Yemin Dizisi 405. Bölüm Fragmanı Yemin Dizisi 405. Bölüm Fragmanı Çarpmamak için manevra yaptı; kendi düştü Çarpmamak için manevra yaptı; kendi düştü

Cumartesi, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 41. Bölüm Fragmanı | 'Teklifin hala geçerli mi?' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Cinnet geçiren polis memuru boşandığı eşini öldürmüştü! Yoldan geçen 17 yaşındaki kızı da yaraladı
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
11:04 İncecik bir genç kadındı! Şimdi o eski halinden eser yok! Kader'in inanılmaz değişimi
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşındı! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 11:49:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kardeşlerim 41. Bölüm Fragmanı | "Teklifin hala geçerli mi?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement