Kardeşlerim 46. Bölüm Fragmanı | "Katilin Akif olduğunu söyleyeceğim!" - Son Dakika
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Kardeşlerim 46. Bölüm Fragmanı | "Katilin Akif olduğunu söyleyeceğim!"

28.03.2022 09:43

Kardeşlerim 46. Bölüm Fragmanı | "Katilin Akif olduğunu söyleyeceğim!"#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

Kardeşlerim 46. Bölüm Fragmanı | "Katilin Akif olduğunu söyleyeceğim!"

#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!?

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

YORUMLAR
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TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 46. Bölüm Fragmanı | 'Katilin Akif olduğunu söyleyeceğim!' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşlerim 46. Bölüm Fragmanı | "Katilin Akif olduğunu söyleyeceğim!" - Son Dakika
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