Kardeşlerim 49. Bölüm Fragmanı | "Sen buraya dönene kadar..." - Son Dakika
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Kardeşlerim 49. Bölüm Fragmanı | "Sen buraya dönene kadar..."

18.04.2022 09:43

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/aboneKardeşlerim 49. Bölüm Fragmanı | "Sen buraya dönene kadar... "#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

Kardeşlerim 49. Bölüm Fragmanı | "Sen buraya dönene kadar... "

#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!?

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

Kardeşlerim 49. Bölüm Fragmanı | Sen buraya dönene kadar...

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Cumartesi, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 49. Bölüm Fragmanı | 'Sen buraya dönene kadar...' - Son Dakika


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