Kardeşlerim 52. Bölüm 2. Fragmanı | "Dünyadaki en yakışıklı erkek sensin..." - Son Dakika
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Kardeşlerim 52. Bölüm 2. Fragmanı | "Dünyadaki en yakışıklı erkek sensin..."

13.05.2022 10:43

Kardeşlerim 52. Bölüm 2. Fragmanı | "Dünyadaki en yakışıklı erkek sensin.

Kardeşlerim 52. Bölüm 2. Fragmanı | "Dünyadaki en yakışıklı erkek sensin...'

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Evrim Doğan(Gönül)

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

YORUMLAR
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Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 52. Bölüm 2. Fragmanı | 'Dünyadaki en yakışıklı erkek sensin...' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşlerim 52. Bölüm 2. Fragmanı | "Dünyadaki en yakışıklı erkek sensin..." - Son Dakika
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