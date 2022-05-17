Emir'in oyunları yüzünden Doruk ve Asiye'nin arası bozuluyor!

https://youtu.be/Lp7Ged_pfGs

Şengül'ün bir elinde kına, bir elinde boşanma dilekçesi:

https://youtu.be/ftRzdrukewI

Zorbalıktan Süsen ve Ömer de nasibini aldı!

https://youtu.be/DOfjV404h_s

Akif kalp krizi geçiriyor!:

https://youtu.be/IeZsBOquxRE

Kardeşlerim 53. Bölüm Fragmanı | "Seviyorsun yani..."

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Kardeşlerim 50. Bölüm Özeti:

"Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık, onlar müsait bir yerde indiler."

Emir, arabasıyla beraber denizin derinliklerinde kaybolurken, Asiyeler de iş birliği yapmaktan başka çareleri olmadığını kabullenirler. Ataman Koleji'nde; Ömer, Doruk, Oğulcan ve Berk'i ciddi derecede etkileyecek sürprizler yaşanmaya başlarken, şirketteki iplerin elinde olduğunu göstermek isteyen Akif, Ayla ve Nebahat'e kurnazca bir oyun kurar. Gönül, Orhan'ı Şengül'den uzaklaştırmak için sinsi hamleler yaparken, çaresizce ne yapacaklarını düşünen Asiyeler ise, okulda gördükleri manzara karşısında şoke olurlar.

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Evrim Doğan(Gönül)

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